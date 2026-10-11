İzmir Su Ürünleri Hali'nde eylül işlem hacmi yüzde 8 artışla 9 bin 67 tona çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde eylül ayında 9 bin 67 ton balık işlem gördü. Geçen yılın aynı döneminde 8 bin 395 ton olan işlem hacmi, bu yıl yüzde 8 arttı. Dört aylık av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de açılan sezonda İzmirliler, semt pazarlarından marketlere, balıkçılardan satış noktalarına kadar balığa yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin lider su ürünleri hallerinden biri olan ve yılda 50 bin tonun üzerinde işlem hacmine ulaşan hal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veriyor.

Sardalya 2 bin 172 tonla zirvede, palamut üçüncü sırada

Eylülde en çok işlem gören balık, uygun fiyatıyla vatandaşların sofralarında sıkça yer bulan sardalya oldu. Sardalya 2 bin 172 tonluk işlem hacmiyle ilk sıraya yerleşirken, hamsi bin 781 tonla ikinci oldu.

Listenin üçüncü sırasına geçen yıl öne çıkmayan palamut yerleşti. 2025 yılında 100 tonun altında işlem gören palamut-torik, 2026'nın eylül ayında 1069 tonluk işlem hacmine ulaştı. Yüksek besin değeri ve lezzetiyle bilinen palamut, bu sezon uygun fiyatıyla da İzmirlilerin sofralarını süsledi.

Sıralamanın devamında 324 tonla çipura dördüncü, 231 tonla levrek beşinci oldu. Çim çim karides 174 tonla altıncı, kolyoz 169 tonla yedinci, bakalyaro 167 tonla sekizinci, kupes 155 tonla dokuzuncu, barbun ise 152 tonla onuncu sırada yer aldı.

Dokuz aylık işlem hacmi 31 bin 697 ton

Hal, 2026'nın geride kalan 9 aylık döneminde 31 bin 697 tonluk işlem hacmiyle zirvedeki yerini korudu.

Halde hizmet kalitesinin korunması için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın kontrol ekipleri ve mühendisleri, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle koordineli biçimde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hal girişlerinde yapılan kontrollerle kayıp ve kaçaklara geçit verilmezken, satış alanlarında düzenin sağlanması ve hijyen şartlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.