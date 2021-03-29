1 Mart 2021’de yerinde karar dönemi başladı. İllerin risk durumları açıklandı ve buna göre kısıtlamalar şekillendi. Ancak tüm yurtta son dönemde vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Vatandaşlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, İzmir’de hangi yasaklar uygulanacak?

İzmir risk haritası | İzmir yasaklar ne zaman başlıyor?

29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda risk durumu, yasaklar ve aşılarla ilgili konular görüşülecek. Bazı illerin vaka sayıları arttığı için risk durumunun değişmesi söz konusu. Yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir’in risk durumunun çok yüksek riskli duruma geçmesi bekleniyor. Şayet İzmir çok yüksek riskli iller arasına geçerse yeme-içme işletmeleri müşteri kabul etmeyecek. Kabine toplantısının ardından güncel kararlar haberimizde yer alacak.