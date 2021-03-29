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Yaşam İzmir risk haritası | İzmir yasaklar ne zaman başlıyor?
Yaşam

İzmir risk haritası | İzmir yasaklar ne zaman başlıyor?

İzmir yeni korona yasakları | Koronavirüs salgını boyunca önemli kararlar kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Son dönemde artan vakalar sebebiyle yasakların geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Meraka beklenen kabine toplantısı başladı. Vatandaşlar İzmir’de yeni yasakların neler olduğunu araştırmaya başladı. İzmir kırmızı renkli mi oldu? İzmir çok yüksek riskli mi? İzmir kafeler restoranlar ne zaman kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:02:00 -
İzmir risk haritası | İzmir yasaklar ne zaman başlıyor?

1 Mart 2021’de yerinde karar dönemi başladı. İllerin risk durumları açıklandı ve buna göre kısıtlamalar şekillendi. Ancak tüm yurtta son dönemde vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Vatandaşlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, İzmir’de hangi yasaklar uygulanacak?

İzmir risk haritası | İzmir yasaklar ne zaman başlıyor?

29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda risk durumu, yasaklar ve aşılarla ilgili konular görüşülecek. Bazı illerin vaka sayıları arttığı için risk durumunun değişmesi söz konusu. Yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir’in risk durumunun çok yüksek riskli duruma geçmesi bekleniyor. Şayet İzmir çok yüksek riskli iller arasına geçerse yeme-içme işletmeleri müşteri kabul etmeyecek. Kabine toplantısının ardından güncel kararlar haberimizde yer alacak.

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