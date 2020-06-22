İzmir polisi, olası kadın cinayetini engelledi

İzmir’in Konak ilçesinde bir trafik kazasının işlemlerini gerçekleştiren trafik polisleri, elindeki silahla kız arkadaşını öldürmeye kalkışan şahsı son anda etkisiz hale getirdi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün, Eşrefpaşa pazar yeri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre R.K. (39) isimli şahıs, kız arkadaşı olan G.T. (37) isimli kadına ateş etmeye başladı. Olay yerine yakın bir yerde meydana gelen bir trafik kazasının işlemlerini yapan trafik polisi ekipleri, çevreden gelen silah sesleri üzerine harekete geçti. Ekip, olaya kısa sürede müdahale ederek silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kız arkadaşına ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen R.K., olayda kullandığı ruhsatsız tabancası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs tutuklandı

G.T.’ye ateş ederek öldürmeye teşebbüs eden ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan R.K., gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.