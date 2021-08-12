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Gündem İzmir orman yangını son durum | İzmir'de orman yangını nerede çıktı?
Gündem

İzmir orman yangını son durum | İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

İzmir orman yangını söndürüldü mü? Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık üç yüz yangın kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadele tamamlanacak derken bir haberde İzmir’den geldi. Peki, İzmir’de orman yangını nerede çıktı? İzmir orman yangını kontrol altına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:26:00 -
İzmir orman yangını son durum | İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

Türkiye orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele veriyor. Son yangın haberi ise İzmir’den geldi. Peki, İzmir orman yangını bitti mi?

İzmir orman yangını son durum | İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz'dan bu yana 298 orman yangını çıktı. Tarihimizin en zorlu yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Hem havadan hem karadan müdahaleyle 16 günde 297 yangını kontrol altına aldık” açıklaması yaptı.

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