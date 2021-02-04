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Yaşam İzmir nüfusu | İzmir’in nüfusu kaç 2021
Yaşam

İzmir nüfusu | İzmir’in nüfusu kaç 2021

İzmir’in nüfusu güncel | Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 olarak açıklandı. 2020 verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nüfus oranını araştırmaya başladı. İzmir nüfusu güncel | İzmir güncel nüfus bilgisi | İzmir’de kaç kişi yaşıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:50:00 -
İzmir nüfusu | İzmir’in nüfusu kaç 2021

İzmir 2021 nüfusu  | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı. TÜİK tarafından nüfus verisi açıklanınca pek çok kişi yaşadığı şehirdeki nüfusu araştırmaya başladı. Peki, İzmir’in nüfusu kaç?

İzmir nüfusu | İzmir’in nüfusu kaç 2021

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

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