İzmir neden kokuyor? Tunç Soyer aylar sonra uyandı!

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İzmir Körfezi'ndeki deniz kirliliği ile şehirdeki kötü kokunun çözümü için 2021 yılı içinde farklı tarihlerde defalarca uyarıda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'in en büyük sorunu yağmur suyu ile kanalizasyonların bir arada olması." demiş ve "Körfez'i Gediz kirletmiyor." ifadesini kullanmıştı.

İşbilmez CHP'lilerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kendisine yapılan uyarılara aldırış etmeden, Körfez'deki kirliliğe Gediz'in sebep olduğunu söyleyerek, "Gediz'in Körfez'e döküldüğü noktada kirliliğin önünü kesemezsek temiz Körfez mümkün değil." açıklaması yapmıştı.

Aylar sonra uyandı!

Yapılan onca uyarıya rağmen çözümü Gediz'de arayan CHP'li Tunç Soyer, en sonunda uyanarak, aylar sonra şu sonuca ulaştı:

Körfez'in nasıl temizleneceğine dair çok net bilimsel bir not haritası var. Birincisi İzmir'de birlikte akan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmak.

AK Partili Sürekli: Günaydın

Soyer'in doğruyu bulmasından sonra yeniden açıklama yapan Kerem Ali Sürekli, "Günaydın, aylar sonra bizim tespitimize geldiniz." tepkisi gösterdi.

Sürecin anlatıldığı videoyu da kamuoyu ile paylaşan Sürekli, şu ifadeleri kullandı:

İzmirli böyle ihmâl, böyle aldatmaca görmedi. Geç gelen itiraflarının dahi ne işe yarayacağı meçhul. CHP'li Büyükşehir Belediyesi, son 20 ayında sığınacak bahane de bırakmadı. Körfez can çekişmeye devam; İzmirli pis kokuya esir!