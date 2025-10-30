İzmir Marşı açarak edepsizce küfürler savurmuştu: Kadir Mısıroğlu’na hakaret eden şahıs özür diledi
İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii’ndeki tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun mezarına giderek, İzmir Marşı çalıp küfürler savuran şahıs, pişmanlığını ifade ederek özür videosu yayınladı.
Sosyal medyada paylaşarak tepki çeken o rezil anların ardından video yayımlayan şahıs, yaptığı davranışın yanlış olduğunu ifade etti. Özür videosu çekip paylaşan şahıs, videoda “Ben yaptığımın yanlış olduğunu öğrendim. Tabii cahillik, gençliğin cahilliği. Yaptıklarımın yüzünden pişmanım. Özür dilerim. Teşekkür anlayışınız için." ifadelerini kullandı. Kadir Mısıroğlu’nun mezarı başında yapılan provokatif görüntü sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.