Son Haberler

Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Türkiye’nin yarısına denk geliyor! Demir ağlar öyle değil böyle örülür

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak! Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 20 Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye maliyetini açıkladı

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Terörist İsrail 3 ay yetecek Gıda dağıtımını engelliyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: 30 dakikaya düşecek

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi
Kadir Mısıroğlu'na hakaret eden şahıs özür diledi
İzmir Marşı açarak edepsizce küfürler savurmuştu: Kadir Mısıroğlu’na hakaret eden şahıs özür diledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii’ndeki tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun mezarına giderek, İzmir Marşı çalıp küfürler savuran şahıs, pişmanlığını ifade ederek özür videosu yayınladı.

Sosyal medyada paylaşarak tepki çeken o rezil anların ardından video yayımlayan şahıs, yaptığı davranışın yanlış olduğunu ifade etti. Özür videosu çekip paylaşan şahıs, videoda “Ben yaptığımın yanlış olduğunu öğrendim. Tabii cahillik, gençliğin cahilliği. Yaptıklarımın yüzünden pişmanım. Özür dilerim. Teşekkür anlayışınız için." ifadelerini kullandı. Kadir Mısıroğlu’nun mezarı başında yapılan provokatif görüntü sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

1
Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
