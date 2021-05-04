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Yemek Tarifleri İzmir köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir köfte tarifi
Yemek Tarifleri

İzmir köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir köfte tarifi

İzmir köfte yapılışı | İftar için leziz bir köfte tarifi arayanlar sık sık 'İzmir köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İzmir köfte için hangi malzemeler gerekiyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:36:00 -
İzmir köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir köfte tarifi

Hem çocuklarınızın hem de sizin severek yiyeceğiniz bir tarif arıyorsanız; İzmir köfte hazırlayabilirsiniz. Bu leziz ana yemeğin yanına ise tereyağlı pilav bir hayli çok yakışacak.

İzmir köfte tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet domates
  • 4 adet patates
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Köfte için:

  • Yarım kilo az yağlı kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1,5 su bardağı bayat ekmek içi (2 yemek kaşığı galeta unu kullanabilirsiniz)
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik
  • Tuz

İzmir köfte nasıl yapılır?

Öncelikle bir rondonun içine ekmek içlerini ardından da soğanı atıp çekin.

Karışımı bir kaseye alın üzerine yumurta, maydanoz, baharatları ve kıymayı alıp yoğurun.

Ardından köftelere uzun ince bir şekil verin.

Köfteler dinlenirken patatesleri uzun uzun kesin.

Bir tavada sıvı yağ kızdırın.

Köfte ve patatesleri bir miktar kızartın. Fazla kızarmamalarına dikkat edin.

Bir tepsiye patates ve köfteler yan yana olacak şekilde dizin.

3 adet domatesi rendeleyip salça ve yağ ile biraz pişirin.

Sosu patates ve köftelerin üzerine gezdirin.

Kalan bir domatesi ve biberleri dilimleyip tepsinin üzerine dizin.

Son olarak tepsinin üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu gezdirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi sürün.

Afiyet olsun.

Tane tane tereyağlı pilav nasıl yapılır?
Tane tane tereyağlı pilav nasıl yapılır?

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Tane tane tereyağlı pilav nasıl yapılır?

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