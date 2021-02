İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel alımı! İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel başvurusu ne zaman?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, bünyesinden çalıştırmak üzere yazılım bilen personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazetede yayınlanan ilanda genel ve özel şartlar olduğu bildirildi. İşte “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel alım başvurusunda hangi şartlar aranıyor ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel başvurusu ne zaman?” sorularının cevabı…

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personeline ne kadar maaş verilecek?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, bünyesinde çalıştırmak üzere alınacak personele en az 7000 TL maaş verileceği öğrenildi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel başvurusu ne zaman?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, personel alım ilanında başvuruların bugün başladığı belirtilirken adayların 9 Mart tarihine kadar ubs.ikc.edu.tr:81/Bilisim.Personeli.Basvuru adresiden elektronik ortamda yapabileceklerini bildirdi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel alımı genel başvuru şartları nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından

mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript

belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı

yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim

kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir

durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel alımında istenilen özel şartlar nelerdir?

Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım

prensipleri vs.),

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve

geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım

prensipleri vs.)

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve

geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3 – YAZILIM GELİŞTİRİCİ (2 Kişi – 1,5 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.

2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.

3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmelidir.

4. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve

geliştirme yapabilmelidir.

5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır,

6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.

8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

S1 – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)

1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.)

kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş

olmalıdır.

2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim,

başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme,

yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum,

yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun

çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25

ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini

gerçekleştirmiş olmalıdır.

7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için

kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim

sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve

sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.

10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2)

kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini

gerçekleştirmiş olmalıdır.

11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS

servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve

yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun

giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir