İzmir Karaburun açıklarında deprem
İzmir Karaburun açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 22.19 olarak açıklanırken derinliği 12.99 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Öte yandan İzmir Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.