İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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