İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 00:47
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YORUM YAZ