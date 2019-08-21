İzmir için hedef 1 milyon fidan

İzmir’de 500 hektarlık orman alanını yok eden yangının ardından kentteki dokuz sivil toplum kuruluşu, Ege Orman Vakfı ile el ele vererek, “Hedef 1 Milyon Fidan” kampanyası başlattı. 2 gün 5 saat boyunca süren ve büyük bir yıkıma yol açan orman yangının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek isteyenler 10 TL karşılığında bir fidan bağışlayarak kampanyaya katılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi (MÜSİAD) tarafından başlatılan kampanyada 1 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor. Yürütülecek kampanyaya katılmak isteyen üyeler ve vatandaşlar Ege Orman Vakfı’na ait TR47 0013 4000 0042 5403 9000 01 IBAN No’lu hesaba fidan bağışında bulunabilecek.

Fidan bağışı kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, tüm vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulunarak İzmir’den 1 milyon fidan hedefine ulaşılması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yangınla kararan orman alanlarının yeniden yeşertilmesini sağlayacak.