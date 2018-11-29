0553 313 94 23

İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

Seçim kulislerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için en çok adı geçen isimlerden biri olan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, adaylık iddialarıyla ilgili itirafta bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:15
İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

Kulislerde ismi AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 'Başkan adaylığını hiç düşünmedim' açıklamasında bulundu.

İZTO kasım ayı olağan meclis toplantısında söz alan 45. Yük Taşıma ve Antrepo Grubu Meclis Üyesi Koç Ali Al, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e yerel seçimlerde aday olması için adının çok geçmesine karşın dik duruş gösterip siyasete girmediği için teşekkür etti. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, bir süredir Mahmut Özgener'in AK Parti'den başkan adaylığı için adının geçtiğini dile getiren Al, "Yerel seçimlerde başkanımız Mahmut Özgener'in ismi geçince 'Eyvah' dedik. Huzurlarınızda başkana teşekkür ediyorum. Büyük bir dik duruş gösterdi. Odamız 80 bin kişiyi kapsayan destekçi kuruluşlarıyla büyük bir kitleye sahip. İzmir'den aday olmak büyük bir onur ama o bunu seçmedi. Bundan sonra Mahmut Başkanın yolu açık olsun. Şimdi hem yerelde hem genelde işlerimizi çözebilecek vizyoner bir oda haline geldik" diye konuştu.

Koç Ali Al'a yanıt veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını hiçbir zaman düşünmediğini belirterek görev süresi tamamlanmadan oda yönetiminden ayrılmayacağını söyledi. Özgener, şöyle konuştu:

'Belediye başkan adaylığım bugünün konusu değil'

"Ben teşekkür edilmesi gereken bir şey yapmadım, yapılması gerekeni yaptım. Belediye başkan adaylığım bugünün konusu değil. Ticaret Odası'nda yönetime aday olmaya karar verdiğim ilk günden beri nereye gitsem bana belediye başkanlığı sorulur hale geldi. Oysa ben ve arkadaşlarım büyük hedeflerle bu kuruma aday olduk. Aday olduktan sonra sizlerin bize olan inancı ve güveni neticesinde vermiş olduğunuz oylarla bu büyük kurumun başkanı oldum. Bu sorunun cevabını çıkmış olduğum bir televizyon programında da dile getirdim. Ben bugüne kadar yapmış olduğum hiçbir görevi görev sürem tamamlanmadan bırakmadım. Haliyle o gün ne söylediysem bugün de aynısı geçerli. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Daha önce de aday olmayacağımı söylediğimde bazılarını inadırdık bazılarını ise inandıramadık. Ama herkes bugün sonucu görmüş oldu."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:15
  1. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
  2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı
  3. Açıklama
  4. yerel seçimler
  5. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    1. Korkulan depremin ayak sesleri!..
    2. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    3. İstanbul Boğazı'na çamur aktı
    4. Batman'da yolcu treni kamyonete..
    5. TELKODER 10. Olağan Genel Kurulu
    6. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    7. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    8. Akrabasını minibüsle ezerek öldürdüğü..
    9. Bakan Koca, AA Editör Masası'na konuk..
    10. Almanya'da işsizlik kasımda rekor..
    11. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı..
    12. MKE Ankaragücü, Rize deplasmanında
    13. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    14. Yusuf İslam'a "barış ödülü" verildi
    15. Adı üstünde öksürük otu
    16. İBB'den Abdülhamid Han inceliği!..
    17. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin divan..
    18. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo..
    19. Firma müdürüne büyük şok! 500 bin..
    20. Mutsuz evlilik hipertansiyon yapıyor
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti