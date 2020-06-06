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Aktüel

İzmir Emniyetinden sosyal mesafe denetimi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan 70 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 03:58:51 -
İzmir Emniyetinden sosyal mesafe denetimi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan 70 kişiye idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs nedeniyle gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak bulundukları noktalarda denetimlerini artıran ekipler, sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda ikazlarda bulunuyor. Başta eğlence merkezi ve kahvehane gibi işletmelerde denetimler gerçekleştiren ekipler ayrıca Kordonboyu’nda 70 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uyguladı.


Öte yandan, iş yerlerinin çok büyük oranda kapatma saatlerine riayet ettikleri öğrenilirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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