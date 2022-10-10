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Aktüel İzmir elektrikler saat kaçta gelecek 10 Ekim Pazartesi | İzmir elektrik kesinti saatleri:
Aktüel

İzmir elektrikler saat kaçta gelecek 10 Ekim Pazartesi | İzmir elektrik kesinti saatleri:

İzmir’in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise elektrik kesinti saatlerini araştırmaya başladı. Peki, elektrikler saat kaçta gelecek? İzmir planlı elektrik kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-10-10 09:31:00 -
İzmir elektrikler saat kaçta gelecek 10 Ekim Pazartesi | İzmir elektrik kesinti saatleri:

İzmir’in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Planlı kesinti saatleri ise araştırılıyor. Peki, İzmir’in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak?

İzmir elektrikler saat kaçta gelecek 10 Ekim Pazartesi | İzmir elektrik kesinti saatleri:

BALÇOVA

10.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TELEFRİK MAHALLESİ,SAKARYAÇAĞDAŞ CADDELERİ,EJDER,BORA,BARAJ YOLU, ZEYTİN,EJDER, MEHMET EFE,ŞELALE,CENK,LEYLAK, ATİLLA,CİHANGİR,TOLGA, TARKAN,CENGİZHAN,LATİN,KÜPE, DEMİRCİ EFE,DENİZ,SİTE,KÜÇÜMLER,K.MEHMET, 1888 SOKAKLAR,İZSU ARITMA TESİSİ,TELEFERİK TESİSLERİ,JEOTERMAL A.Ş

10.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI ,KORUTÜRK MAHALLESİ,MİGROS,MİTHATPAŞA,ÇAĞDAŞ ,ORTANCA,HAKİMİYET,TAYFUN, ÖZAĞAÇ,KAMELYA,GÜLDESTE,ORTANCA,ŞİMŞEK, ÇAĞDAŞ RÜZGAR,1885, 1892,1893/10-1-8-9, 8-9-10-1-10-4 SOKAKLAR

BERGAMA

10.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞISTAN MAHALLESİ VE CİVARLARI

10.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖÇBEYLİ- ALİBEYLİ- YUKARIBEY TARIMSAL ALANLARI

BUCA

10.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,CEMİL ŞEBOY CADDESİ,504,502/2,513 SOKAK VE CİVARLARI

10.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,513,518,CEMİL ŞEBOY,AYDIN HATBOYU, 513,SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,206/37,206/38,206/61,206/64 SOKAKLAR VE CİVARLARI

10.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ, 222/59,222/40,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULVARI,222/37 SOKAK VE CİVARLARI

10.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFLER MAHALLESİ,318,312/1,316,316/1,314 SOKAKLAR VE CİVARLARI

10.10.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,848,885,846,895 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME

10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 15012, 16000, 16017, 16117, 16114, 11048, 11072, 11080, 12000, 12012, 12500 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ATATÜRK BULVARI, UĞUR MUMCU CADDESI, KEMALPAŞA CADDESI, ALAÇATI PAZARYERI VE ÇEVRESI

ÇİĞLİ

10.10.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8790/1 - 8794 - 8793 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ, 8915 - 8916/3 - 8916/2 - 8914 - 8916/4 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ

10.10.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SALİHLER ALTI SİTELER MEVKİİ, BAHÇELİ ALTI, İZSU TERFİ MERKEZİ, KABAKUM BANKACILAR SİTESİ İLE GRUPKENT , GÜLDALI SİTELERİ VE CİVARI

FOÇA

10.10.2022 09:00 17:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ FOÇA GAZİOSMANPAŞA, MELİKŞAH CADDELERİ, BODULGAN, BÜLBÜL, ÇINAR, GÜÇLÜ, HAYAL, GENÇOSMAN,İ ZMİR, KAZDAĞLI, STADYUM, ŞAFAK, TOK, UMUT SOKAKLAR VE CİVARLARI

GÜZELBAHÇE

10.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANDERE,ÇELEBİ ,SİTELER,ÇAMLIÇAY MAHALLESİ,EGE KOOP. VİLLALARI ŞANT.Ş.KEMAL CADDESİ,MUTLU,IŞIK,KUTAY,BAHAR,GAYRET,ULU ÖNDER,ŞAHİN,ÖZGÜR, URLA ASFALTI, YONCA, PAPATYA,ÇİĞDEM,DERYA,241,243,358,359,373,381,387,389,365,409,526,528,542,583,639,655,661,663, 659,629,684,736,751,734,736,708,708,752,684,760,756, 776 SOKAKLAR,GÜZELBAHÇE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ AKGÜN TATİL SİTESİ,SS.URLA YEŞİLGÖKSU KONUT YAPI KOOP.

10.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,478, 480 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle GENERAL ASIM GÜNDÜZ MAHALLESİ,3197-3245-3246-3247 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3269-3270-3271-3277-5701-5701/2,3-5741-5741/2 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3246-3263-3265-3266-3267-3270-5713-5714-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,3284-5680-5681/1-5682-5683-5683/2,3,4,8,10,11-5687-5690-5694-5695-5696-5696/2-5697 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,5656-5657-5658-5673-5673/2,3-5675-5675/1-5686 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,5652-5659-5660-5661-5673/2-5673/5-5714/2-5714/4-5677-5679-5757/2,5,24,25 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,4176-5652-5653-5654-5662-5755-5757-5757/10,11,12-31-38-5767/38-5777-5782-5785-5785/38-5785/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019-4019/5,6-5662-5757/37,41,42,43-5770/8-5791-5792-5793 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019/2,6,7-4037-4133-4134-4500--4508-4509-4521-4523-4577 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4114-4115-4116-4123-4124-4124/1-4125-4126-4499-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,4095-4096-4497-4498-4500-4525-4526-4527-4529-4530 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle YUNUS EMRE MAHALLESİ,4070-4077-4079-4080-4082-4086-4087-4088-4090-4092-4094-4097-4098-4100-4101-4105-4130-4176-4795-4842-4843-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,5757/32,34,35,39,40 SOKAKLAR VE CİVARI

KARŞIYAKA

10.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DR. BAHRİYE ÜÇOK,SEVİM BURULAY CADDELERİ,1832 - 1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI

10.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,GİRNE BULVARIGÜN SAZAK BLV.,RÜŞTÜ SARDAĞ CADDESİ,1828/6,1828/7, 1833 SOKAKLAR VE CİVARLARI

10.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ORHAN SAİK GÖKYAY,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDELERİ,1828/7, 1833 SOKAKLAR VE CİVARI

KINIK

10.10.2022 09:30 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖSELER, MISTAKLAR, KODUKBURUN MAHALLELERİ VE CİVARLARI

KİRAZ

10.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINOLUK MAHALLESININ TAMAMI, ÇAYAĞZI MAH. TEKKE, GELINALAN, ÇALITARLA, KIZILTARLA, PASTAVLAR VE BAĞIRSAKDERESI SOKAKLARI VE CIVARLARI (ALTINOLUK FIDERI)

10.10.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)

MENEMEN

10.10.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MALTEPE 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ-MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

10.10.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT İSTİKLAL 7740 SK. VE CİVARLARI

NARLIDERE

10.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,URLA ASFALTI,YENİ CAMİ, KÖRFEZ,ADALAR, AĞRI DAĞI, ÇAMLICA,DERNEK,YEŞİL,EYÜB, KÖROĞLU, YAŞAR DOĞU,LALE,KILIÇ, ÇİĞDEM,ULAŞ,BADEMLİK,SÜMER, EVREN,CAHİT, KÜLEBİ,GAZİ,MECNUN,GÜMÜŞ,ULAŞ, ERTAN,DERNEK,ÇINAR,MEZARLIK,AKÇAKIR, ÇAYIRLI,NERGİS,GÜNDOĞDU,GÜL, SEVGİ,ILICA,SARIŞIN,BAYRAK,GÜRHAN,PALANDÖKEN,OKUTAN, TUR,GÜNDOĞDU, ERTAN,KILIÇ,ÇİĞDEM, ZÜMRÜT,ÇAĞLAYAN,ARDINÇ,10/2 SOKAKLAR,FOLKART YAPI

10.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ CİVARI

 

ÖDEMİŞ

10.10.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET VE ZAFER MAHALLELERI KISMEN

10.10.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMER, HACIHASAN, BIRGI, BEYAZITLAR, CEVIZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, BUCAK, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, YOLÜSTÜ, GERELI, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, KURUCUOVA, ERTUĞRUL MAHALLELERI

SELÇUK

10.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI

10.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. AHMET SABRI AKTEPE CAD.5020-5021-5022 SOKAKLAR VE CIVARLARI

TORBALI

10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇUBURUN MH. İSKELE CD. - TORBALI MH.

URLA

10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE YAĞCILAR DEMIRCILI MAHALLELERININ TAMAMIDIR

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