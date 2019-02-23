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'İzmir düşecek' paniği: CHP'li belediyeden halka 2016 ürünü patates ve soğan!

AK Partili seçmeni "makarnacı, kömürcü" şeklinde seviyesiz sözlerle aşağılamaya çalışan CHP, 3 yıl öncenin ürünü olan patates ve soğan dağıtımına ücretsiz olarak başladı. İşkenceci savcının oğlu olan CHP'li Tunç Soyer'in İzmir'de zora gireceği öne sürüldü.

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:25
'İzmir düşecek' paniği: CHP'li belediyeden halka 2016 ürünü patates ve soğan!

 yeniakit.com.tr 

12 Eylül darbe döneminin 'işkenceci' askeri savcısı Albay Nurettin Soyer ile gurur duyduğunu ifade eden CHP'li oğul Tunç Soyer'in İzmir'de zorlanacağını ortaya koyan bir hamle geldi.

CHP İzmir'de zorlanacak mı?

AK Partili seçmeni "makarnacı" ve "kömürcü" ifadeleriyle aşağılamaya çalışan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz patates ve soğan dağıtımına başladı. Fırsatçılara dersini vermek için başlatılan tanzim satışlara karşı çıkan CHP'nin bu hamlesi, İzmir'Zde zorlanacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

2016 ürünü patates dağıtıyorlar

Dağıtılan patateslerin üzerinde '2016 ürünü' yazması dikkat çekti. CHP'li belediye, halka 3 yıl öncenin ürünlerini reva görürken patateslerin stok ürünlerden olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Aziz Kocaoğlu'ndan 'patates ve soğan' açıklaması: İzmir farkı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, patates ve soğan dağıtımını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kocaoğlu, "İzmir'de dar gelirli 35 bin aileye, kooperatifler aracılığıyla 10'ar kg. patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun artık.. #İzmirfarkı" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:25
  1. Nurettin Soyer
  2. Tunç Soyer
  3. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi
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  7. İzmir büyükşehir
  8. CHP patates ve soğan dağıtımı
  9. Tanzim satışlar

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