  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak
Aktüel

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:06:38 -
İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak

İZMİR (AA) - İzmir Doğal Yaşam Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği parkın yarından itibaren 15 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, kararın 15 gün sonra yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Afşin, parkın İzmir açısından önemli bir yere sahip olduğunu, hem ziyaretçileri hem de park sakinlerini korumak için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı