İzmir diken üstünde! Afet bölgesi ilan edildi
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan evleri ile ahırlarını terk etmek zorunda kalanları sevindiren haber geldi. Yapılan incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 30 ev ile 15 ahırın bulunduğu alan, afet bölgesi kabul edildi.05 Temmuz 2019 Cuma 18:15
Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta, 16 Şubat'ta, heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle ilk olarak 12 ev boşaltıldı. Heyelanın sürmesi üzerine hasarın meydana geldiği 30 ev ile hayvancılık yapılan 15 ahır için kaymakamlık kararıyla tahliye kararı verildi. Heyelan sonrası bölge sakinleri, tedirginlik yaşadı.
Uzmanlar bölgeyi inceledi
AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki genel müdürlükten ve çeşitli üniversitelerden de uzmanlar bölgeye geldi. Uzmanların bölgedeki jeolojik incelemelerinden sonra heyelanın meydana geldiği alan ile ilgili rapor hazırlandı. Bu inceleme sonuçlarının da içinde bulunduğu, İzmir Valiliği'nce hazırlanan raporu dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi ilan edildi.
Zararr tespit edilecek
Afet bölgesi ilanından sonra şimdiki süreçte ise kaymakamlık başkanlığında komisyon kurulacak. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyelerden de katılacak üyelerle birlikte komisyon, bölgedeki kaç ev ile ahırın hasar gördüğünü tespit edecek. Zarara uğrayan hak sahiplerine de gerekli yardımlar yapılacak.
YORUM YAZ