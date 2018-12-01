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İzmir derbisinde kazanan taraf Altınordu oldu!

1. Ligin 14. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Altınordu, 2-1 kazandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
İzmir derbisinde kazanan taraf Altınordu oldu!

1. Ligde oynanan İzmir derbisinde Altınordu, deplasmanda Altay'ı 2-1 devirdi.

2. dakikada ceza sahasına giren Marco Paixao'nun pasında Adnan Aganovic'in şutu üstten auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Murat Uçar'ın ortasında ceza sahası içinde Alican Özfesli'nin şutunda kaleci Egemen Gençalp gole izin vermedi.

44. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

45+2. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında sağ çaprazda topla buluşan Muhammed Mert'in şutu filelere gitti ve ilk yarıyı Altınordu 1-0 önde bitirdi.

Maçın skorunu Kerim belirledi

51. dakikada Kerim Alıcı'nın Serkan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Paixao topu ağlara yolladı. 1-1

70. dakikada topla birlikte ceza sahasına sokulan Paixao'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

80. dakikada Murat'ın sağdan ortasında Anıl kafayla kale önündeki Kerim'e indirdi. Kerim de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
  1. İzmir
  2. Altınordu
  3. altay

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