  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
Aktüel

İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor

AFAD Koordinasyon Merkezinde, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması için 28 çalışma grubu görev yapıyor - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında 24 saat esasına göre görev yapan çalışma grupları, ihtiyaçlara göre yönlendirmede bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:38:56 -
İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, İçişleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile çeşitli kurum ve kuruluşları yetkililerinin dahil olduğu 28 çalışma grubu görev yapıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin sevk ve idare ettiği koordinasyon merkezinde, 24 saat esasına göre görev yapan çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.

Koordinasyon merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor. Bölgeden anlık görüntüler de bu merkeze iletiliyor.

AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde arama kurtarma, enerji, sağlık, güvenlik ve trafik, haberleşme, ulaşım-altyapı, barınma, hasar-tespit, enkaz kaldırma, nakliye, beslenme, kaynak yönetimi, yangın, zarar tespit, altyapı, gıda ve tarım hayvancılık, defin, kimyasal, biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler (KBRN), psikososyal destek, ayni bağış ve depo yönetimi, teknik destek ve ikmal, tahliye yerleştirme ve planlama, görevli personel lojistiği, uluslararası destek ve iş birliği, bilgi yönetimi, satın alma ve kiralama, muhasebe bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış ile bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme başlıklarında ekipler görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
Dünya

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı

Almanya Hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte Türkiye'ye yardım etmedikleri konusunda itirafta bulundu.
Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke
Gündem

Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türk yetkilileri arayarak destek vermeye hazır olduklarını iletti" denildi...
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay