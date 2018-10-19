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İzmir cuma namazı bugün kaçta kılınacak? 19 Ekim

İzmir Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı tüm Müslümanlara farz bir namazdır. Cuma namazı öğlen namazı vaktinde kılınan bir namaz olup, Kur'an'da cuma suresi de vardır. Cuma suresi cuma namazının önemine vurgu yapmaktadır. Cuma namazı saat kaçta olduğunu merak eden vandaşlar diyanet üzerinden cuma saatini araştırmakta. İşte 19 Ekim İzmir Cuma vakitleri...

19 Ekim 2018 Cuma 11:07
İzmir cuma namazı bugün kaçta kılınacak? 19 Ekim

Müslümanlar Cuma namazı için bugün camilere akın edecek. Cuma namazı her Müslümana farzdır. Onun için vatandaşlarımız Cuma namaz saatini kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerine göre Cuma namazı kılınmakta. Cuma namazı farz bir namaz olup öğlen namazı vaktinde eda edilir. Cuma namazı 10 rekat olarak kılınır. Dördü sünnet, ikisi farz, dördü ise son sünnet olarak kılınmakta. Cuma namazında Cuma hutbesi vardır. Cuma hutbesi namazın şartlarından biridir.

İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir bugün namaz vakitlerini haberimizde paylaşıyoruz. İzmir 19 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. İşte 19 Ekim Cuma vakitleri...

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:07
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