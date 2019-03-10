0553 313 94 23

İzmir Büyükşehir’den büyük başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı, geçen yılki Avrupa 3.’lüğünün ardından Türkiye’ye yine büyük bir gurur yaşattı.

10 Mart 2019 Pazar 11:36
İzmir Büyükşehir’den büyük başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı, geçen yılki Avrupa 3.’lüğünün ardından Türkiye’ye yine büyük bir gurur yaşattı. İtalya’daki grup maçlarını 3 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ligi-2’de final grubuna yükselmeyi başardı.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa sahnesindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. İzmir temsilcisi, İtalya’nın Lignano kentinde düzenlenen Avrupa Ligi-2 grup müsabakaları sonunda adını finale yazdırdı. Büyükşehir Belediyesi, Fransız temsilcisi Toulouse’u 49-79, Hollanda temsilcisi SC Devedo’yu 80-25 ve ev sahibi İtalyan PDM Treviso’yu 31-87 yenerken, gruptaki tek yenilgisini İspanyol Mideba Extremadura’dan 39-83’lük skorla aldı.



Mahsum en iyi 5’te

 

İzmir ekibi, grubunu ikinci sırada bitirerek 25-28 Nisan’da İspanya’nın Vigo kentinde düzenlenecek Avrupa Ligi-3 finallerinde yer almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyespor’dan Mahsum İpekişen ise turnuvanın en iyi 5’ine seçilerek ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şampiyona boyunca iyi mücadele ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, “Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İyi bir mücadele örneği gösterdiler. Zorlu grupta ikinci olarak bu turu tamamladık. Şimdi hedefimiz İspanya. Geçen yıl burada üçüncülük kupası kazanmıştık. Şimdi çıtamızı yükselterek final oynamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz ve tecrübemiz var. Bize her zaman destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:36
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın sağlığı etkinliği
    1. İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın..
    2. Hakkari’deki sokak hayvanları sağlık..
    3. PYBS başvurusu ne zaman? | 2019..
    4. YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman..
    5. Karamollaoğlu: Seçimlerde oyumuzu..
    6. Saha komiserlerinden kitap yardımı
    7. Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü
    8. Güneşin doğuşu çok yakın
    9. Kendi dâvâsını üstlenemeyen ümmetin..
    10. Eski Başbakan bu sabah vefat etti
    11. Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda"..
    12. Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz..
    13. Kemal Anadol Mahalle Merkezi açıldı
    14. ATM dolandırıcıları, lokma hayrında..
    15. Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu
    16. Etiyopya Havayolları'na ait uçak düştü
    17. Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
    18. Valladolid Real Madrid maçı ne zaman..
    19. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    20. "Türkiye tamamen güvenli bir seyahat..
    21. Osmanlı'dan bugüne Türklerin spor..
    22. FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde
    23. BASKİ Ayvalık’tan vazgeçmiyor
    24. İnter SPAL maçı ne zaman saat kaçta..
    25. İzmir Büyükşehir’den büyük başarı
    26. Konseyin Kadınlar Günü programına..
    27. 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!
    28. Polis, sigara içilen mekanları tek tek..
    29. Bağımlılık Bilim Komisyonu oluşturulacak
    30. Arazi kavgasında katil kardeş değil,..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor