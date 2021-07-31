İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Tunç Soyer'in eşinin yönettiği kooperatife 42 milyonluk ihale! 'Bu kanuna sığınılarak işlenebilecek bir suç değil'

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Gazeteci Zihni Çakır, Latif Şimşek'in yönetimindeki Dinamit programında konuştu.

Çakır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer yönetimindeki İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 milyon liralık ihale aktarıldığını söyledi.

'Bu kanuna sığınılarak işlenebilecek bir suç değil'

Verilen ihalelerin detaylarını kalem kalem açıklayan Çakır, ihalelerin Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesine dayandırılarak aklandırılmaya çalışıldığını belirtti. Zihni Çakır, Kamu İhale Kanunu'na ilişkin şunları söyledi: "Biz bu kanuna itiraz etmiyoruz. Bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi de yaptı. Çubuk Kooperatifi'nden Halk Ekmek mağazalarında satılmak üzere ürün almıştı. Orada da ne dedik? 'Tamam, bu kanuna uygun. Bununla ilgili bir itirazımız yok. Ama o ürünleri bu kanun kapsamında alabilmesi için bizzat üreticiden alması gerekiyor' Şimdi burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ürünü eşinin başkanlık yaptığı bir kooperatiften alıyor. Bu kendi başına kanuna sığınılarak işlenebilecek bir suç değil. Az bir rakam da değil. 8 ihalede 42 milyon lira."