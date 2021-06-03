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Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi mülklerini satışa çıkardı
Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülklerini satışa çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilanla duyurduğu taşınmazlarını ihale yolu ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:42:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi mülklerini satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No’lu Hol Basmane- Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2 nolu Toplantı Salonunda komisyon huzurunda 17.06.2021 perşembe günü yapılacak. 21 meskenden ibaret olan taşınmazların fiyat aralığı 194 bin TL ile 605 bin TL arasında değişiyor.

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