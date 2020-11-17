  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi
Aktüel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: - "İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:45:47 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında halka açık kültür, sanat ve spor etkinliklerine ara verdiklerini duyurdu.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının önüne geçmek için ek önlemler aldıklarını belirtti.

Halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine yarından itibaren ara verdiklerine dikkati çeken Soyer, bu kapsamda Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler ile Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı olacağını kaydetti.

Salgına yönelik tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetinde olduklarını aktaran Soyer, "İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dünya

İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız

Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, “Her seyi yakıp yıkacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız, hiçbir şey” diyerek evleri yakıp, ağaçl..
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek
Ekonomi

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek

Koronavirüs salgını sürecinde birçok ülke ekonomisi sıkıntılı günler geçirirken, dünyanın en büyük bankalarından Citibank dolar için çarpıcı..
Paşinyan'ın Putin'e yaptığı 'Beni dinlemiyorlar' itirafı gündem oldu! Çekilmeyen Ermeni milisler ormanda saklanıyor

Paşinyan'ın Putin'e yaptığı 'Beni dinlemiyorlar' itirafı gündem oldu! Çekilmeyen Ermeni milisler ormanda saklanıyor
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay