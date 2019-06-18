İzmir Barosu personel alım başvuruları ne zaman yapılacak
İzmir Barosu iş ilanları son dakika. İzmir Barosu Muhasebe servisi için sınav ve mülakatla 25 yaşını doldurmuş, üniversitelerin dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki İzmir Barosu personel alım başvuruları ne zaman yapılacak? İzmir Barosu muhasebeci alım başvuru şartları neler? İzmir Barosu başvuruları nereye yapılacak?18 Haziran 2019 Salı 14:36
İzmir Barosu Muhasebe servesi için sınav ve mülakatla 25 yaşını doldurmuş, üniversitelerin dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki İzmir Barosu personel alım başvuruları ne zaman yapılacak? İzmir Barosu muhasebeci alım başvuru şartları neler? İzmir Barosu başvuruları nereye yapılacak?
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