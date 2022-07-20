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Ekonomi İzmir Bakırçay Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Bakırçay Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 28 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 13:21:00 -
İzmir Bakırçay Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyalarını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.Detaylı bilgiye www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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