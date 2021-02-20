İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı!
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.
36 sığınmacı kurtarıldı
Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan 36 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.