İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: Ölüler var

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.

Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.

Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.