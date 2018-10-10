İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: Ölüler var
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı.10 Ekim 2018 Çarşamba 10:35
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.
Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.
Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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