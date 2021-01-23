  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Yaşam

İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 02:12:00 -
İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde sürüklenen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 düzensiz göçmen kurtarıldı

22 Ocak saat 02.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelen zamlar vatandaşları çileden çıkarmıştı! İndirim geliyor
Ekonomi

Gelen zamlar vatandaşları çileden çıkarmıştı! İndirim geliyor

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, bu yılki yağışların üretimi olumlu etkileyeceğini belirterek fiyatlarda indirim bekledikle..
Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Erbaş tutuklandı
Gündem

Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Erbaş tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya ç..
Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu
Siyaset

Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun saldırıya uğrayan eski milletvekili Selçuk Özdağ ile ilgili yaptığı algı operasyonu elinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay