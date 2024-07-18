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Gündem İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 06:29:00 -
İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 46'sı çocuk 89 düzensiz göçmen İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yakalanırken, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 3'ü çocuk 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz akşamı Urla açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, durdurulan lastik botlar içerisinde yakalandı. İki ayrı faaliyette yakalanan 46'sı çocuk 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik gemisi ve botuna alındı.

 

Ekipler aynı gün saat 16.30'da ise Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 43 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.

 

Karaya çıkartılan toplam 132 düzensiz göçmen, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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