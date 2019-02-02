İzmihlal ne demektir, ne anlama gelir?
Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında, ''İstiklal Marşı'nın ''Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal'' dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir?'' sorusu soruldu. Peki İzmihlal ne demektir, ne anlama gelir?02 Şubat 2019 Cumartesi 22:19
Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında, ''İstiklal Marşı'nın ''Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal'' dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir?'' sorusu soruldu. Peki İzmihlal ne demektir, ne anlama gelir?
İzmihlal ne demektir, ne anlama gelir?
İzmihlalin kelime anlamı sözlükte, ''çökme, yıkılma, yok oluş'' anlamında kullanılıyor.
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