İzleyiciler mest oldu! Kuruluş Osman'a damga vuran sahne

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Müslüman-Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen ahlaksız ve rezil projeler ekranları işgal etmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı, Yasak Aşk, Kırmızı Oda gibi toplumu ve aileyi ifsad eden yapımlar her geçen gün yeni bir rezillikle gündem olurken Türk-İslam tarihine ışık tutan Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde izleyicileri adeta mest eden bir sahne yer aldı.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman dün akşam yine nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman'ın 29. bölümünde Demirci Davud, (Ahmet Yenilmez) Çömlekçi İdris (Bahtiyar Engin) ve Ertuğrul Bey (Tamer Yiğit) arasında yemen masasında geçen konuşma diziye damgasını vurdu. Çarpıcı sahnede ailenin önemine dikkat çekildi.

"Mayayı ailede çalarız"

Dizide Ertuğrul Gazi ders niteliğindeki şu sözleri söyledi:

"Belaya göğüs gerer düşmana diz çöktürürüz. Ancak yuvalarımız dağılırsa hatunlarımız erlerimiz gayemizi unutup şeytana teslim olursa vay halimize. Biz mayayı ailede çalarız. Aileyi koruyamayan bir millet geleceğini kaybetmiştir."

Yeni sezona bomba gibi başladı

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Ragıp Savaş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman 2. sezona bomba gibi başladı. Dizinin kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi ünlü isimler katılmıştı.