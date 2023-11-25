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Otomotiv İzleyen bir daha izliyor! Yüzen arabadan ilk görüntüler
Otomotiv

İzleyen bir daha izliyor! Yüzen arabadan ilk görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-11-25 17:30:00 -

Çinli otomobil üreticisi BYD’nin YangWang markası altında geliştirdiği “U8” isimli elektrikli SUV model otomobili denizin içinde de ilerleyebiliyor. Aracın su üstünde 3 km/s hızla 30 dakika boyunca gidebildiği açıklandı.

Çinli otomobil devi BYD, lüks araçları odak noktaya aldığı YangWang markası altında “U8” isimli bir SUV modeline sahip. Bu tamamen elektrikli araç,su yüzeyinde de ilerleyebiliyor.

Su üstünde 3 km/s hızda 30 dakika boyunca yol alabilen SUV, yüksek bir yalıtıma sahip. Alt kısmında tek parça batarya paketi yer alan model, acil durumlarda ya da anlık büyük su birikintilerinde sürücüleri kurtaracak özellikte.

Patronlardünyası'nda yer alan habere göre; bu altyapıyı “Emergency Floating Mode” adı altında sunan BYD, aracın suya girince süspansiyon yüksekliğini artırdığını, camları kapatarak üst tavanı açtığını ve merkezi kontrol ekranında su derinliği ile araç konumunu gösterdiğini belirtiyor. Tesla’nın Cybertruck modelinin de su üzerinde gidebildiği biliniyor.

TÜRKİYE'YE ATTO'YU GETİRDİ SIRADA SEAL VAR

Toyota ve Lexus’u da bünyesinde bulunduran ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yapan BYD, burada gerçekten güçlü bir oyuncu olmak istiyor. Ürün gamında çok sayıda araç olan BYD, Türkiye’ye ilk olarak 1 milyon 590 bin TL’lik C-SUV sınıfındaki 420 km menzilli elektrikli ATTO 3 ile giriş yaptı.
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Türkiye’de 20’nin üzerinde bayi açacak firma, 2024 içinde 570 km karma menzilli SEAL isimli aracını da Türkiye’ye getirecek.

BYD tarafından Türkiye’ye getirilecek üçüncü aracın ise 521 km karma menzilli HAN modeli olacağı aktarılıyor. Araçlarına 8 yıl ya da 200 bin km batarya garantisi vereceğini açıklayan firma, ATTO 3 sonrasında SEAL modeliyle de Euro NCAP’ten beş yıldız almayı başarmasıyla da ses getirmişti.

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