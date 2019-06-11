0553 313 94 23

İzlanda-Türkiye maçından notlar

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı- Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroda yer almadı- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF heyeti karşılaşmayı Türk taraftarlarla birlikte tribünde izledi

11 Haziran 2019 Salı 22:05
İzlanda-Türkiye maçından notlar


REYKJAVİK (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.

A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.


- Bakan Kasapoğlu ve TFF heyeti taraftarın yanında


A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti.

Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.

Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.

Maçı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.


- Federasyon başkanları bir arada


İzlanda ile Türkiye maçı öncesinde iki ülkenin federasyon başkanları bir araya geldi.

Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda görüştü. Gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.

Organizasyon, iki ülke federasyon başkanları ve heyetleri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.


- İzlanda'da 2 değişiklik


İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson'un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:05
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. İzlanda
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takım grupta ilk kez gol yedi
    1. A Milli Takım grupta ilk kez gol yedi
    2. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    3. Kostas Sloukas’ın babası vefat etti
    4. Luke Hava Üssü'ndeki Türk F-35..
    5. "Türkiye ile İtalya ticari ve ekonomik..
    6. Öğrencilerden Kaymakam Güven’e..
    7. Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın..
    8. Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon..
    9. Anderson Talisca'dan Galatasaray'a cevap
    10. Manisa-İzmir yolunda heyelan
    11. TFF Yönetim Kurulu, taraftarla..
    12. Emre Belözoğlu'na fırça uzatan..
    13. Feray Şahin davasında gözler..
    14. Yol ortasında kalan mezarın başında..
    15. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    16. "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki..
    17. İran Meclis Başkanı Laricani: “Hiçbir..
    18. İzlanda-Türkiye maçından notlar
    19. Kahramanmaraş’ta tarihi eser..
    20. Binali Yıldırım’a Bahçelievler’de salı..
    21. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    22. İzlanda’da beleş tepe!
    23. “100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    24. Okçuluk: Dünya Şampiyonası
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. "Friedman'ın açıklamaları ABD'nin..
    27. Ergin Ataman: "Ülker Spor ve Etkinlik..
    28. Sözcü'den M. Kemal'e ilginç suçlama!..
    29. Avrupa Konseyinden göçmen karşıtlığı,..
    30. Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!