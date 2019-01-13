İzinsiz röportaj veren Vagner Love'a Beşiktaş'tan şok!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love’un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

"FIFA'ya giderim" demişti

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vagner Love, "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi yapamıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim" dedi.