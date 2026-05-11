İzinsiz çakar kullanan sürücüye ceza yağdı!

İzinsiz çakar kullanımına yönelik denetimlerde bu kez sosyal medya paylaşımı belirleyici oldu. Çakarlı otomobille trafikte ilerlediği anları kayda alarak paylaşan sürücü, polis ekiplerinin takibine takıldı.

Yapılan incelemede, görüntülerdeki aracın kısa sürede tespit edildiği ve araçta bulunan kişinin herhangi bir koruma görevi ya da bu tür bir kullanım için resmi yetkisi bulunmadığının belirlendiği öğrenildi.

B.E.P.'nin çakarlı otomobil ile seyir halindeyken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu araç kısa sürede tespit edilerek, içerisinde olan kişinin ise herhangi bir koruma hizmeti bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerinde araç 30 gün trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem uygulandı. Sürücüye 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.