Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erdi ardından yarıyıl tatili başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından köy okullarının 15 Şubat’ta eğitime başlayacağını duyurdu. Konu hakkında detaylı açıklamalar ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, okul sınavları ne zaman yapılacak?

İzinle yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenci sınava girecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin veli isteğine bağlı olduğunu belirtti. Çocuğunu okula göndermek istemeyenlerin okullarına başvuruda bulunması gerekiyor. Söz konusu çocuklar uzaktan eğitime devam edecek. Ayrıca lise öğrencileri belirlenene takvimde sınavlara da katılmak zorunda. Bakan Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları da mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir" dedi.