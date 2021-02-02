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Eğitim İzinle yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenci sınava girecek mi?
Eğitim

İzinle yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenci sınava girecek mi?

Okula gitmeyen nasıl yazılı olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim başlayacak. 1 Mart’ta ise 81 ile ilkokul, 8. sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Özel durumları sebebiyle dilekçeyle yüz yüze eğitime katılmayacak olanlar ise sınavlara katılıp katılmayacaklarını merak ediyor. Lise okul sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:50:00 -
İzinle yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenci sınava girecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erdi ardından yarıyıl tatili başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından köy okullarının 15 Şubat’ta eğitime başlayacağını duyurdu. Konu hakkında detaylı açıklamalar ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, okul sınavları ne zaman yapılacak?

İzinle yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenci sınava girecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin veli isteğine bağlı olduğunu belirtti. Çocuğunu okula göndermek istemeyenlerin okullarına başvuruda bulunması gerekiyor. Söz konusu çocuklar uzaktan eğitime devam edecek. Ayrıca lise öğrencileri belirlenene takvimde sınavlara da katılmak zorunda. Bakan Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları da mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir" dedi. 

Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?
Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?

Eğitim

Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?

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