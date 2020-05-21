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Kültür - Sanat

İZELMAN’dan çocuklara 10 bin kitap

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZELMAN A.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:58 -
İZELMAN’dan çocuklara 10 bin kitap

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZELMAN A.Ş., korona virüs önlemleri kapsamında haftada sadece bir gün belirli saatlerde sokağa çıkabilen çocuklara 10 bin kitap dağıttı.


Küresel salgınla mücadele kapsamında sadece çarşamba günleri 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZELMAN A.Ş. 10 bin öykü kitabı dağıttı. Dağıtıma İZELMAN çalışanları ve İZELMAN işçilerinin üye olduğu DİSK Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No’lu şube temsilcileri katıldı. Aralarında “Kahkahacı Pelikan”, “Şarkıların Gücü”, “Akdeniz İlk Zamanlar Ülkesi”, “Poseidon Ormanda”, “Çiğdem’in Oyunu”nun da bulunduğu kitaplar 0-12 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta bayram hediyesi olarak merkez dışındaki 19 ilçede 19 bin gence İZELMAN tarafından bastırılmış 19 bin Nutuk dağıtmıştı.

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