İz bırakıp ödülleri kaptı

İletişim danışmanlığı alanında 8 yıldır faaliyet gösteren İz İletişim, Türkiye’nin en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden Prida’ya da damgasını vurdu. İz İletişim; Turkcell’in Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile ‘Topluma Değer Katan Projeler’ dalında, Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project ile ‘İtibar Yönetimi’ dalında, Erdemir tarafından hayata geçirilen “Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün’’ projesiyle de hem ‘Sürdürülebilirlik İletişimi’ hem de “Yerel Değerler İletişimi” dallarında olmak üzere toplam 4 Prida Ödülü aldı.

İz İletişim Ajans Başkanı Nedim Özkan, “Çabalarımızın böylesi ödüllerle taçlandığını görmek mutluluk verici ve bizler için motivasyon kaynağı” dedi.