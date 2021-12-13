İyot hangi besinlerde var?
İyot, bazı besin kaynaklarında doğal olarak bulunan ancak vücudun kendi kendine üretemediği bir elementtir.
İyot minerali, enerji metabolizması başta olmak üzere vücutta pek çok önemli göreve sahiptir. Tiroid hormonları arasında yer alan tiroksin ve triyodotironinin önemli bir bileşenidir. Tiroid hormonları protein sentezi gibi vücutta gerçekleşen birçok biyokimyasal reaksiyonu düzenler.
Tuzlu su balıkları İyot hangi besinlerde bulunur denildiği zaman akla ilk gelen deniz ürünleridir.
En çok iyot içeren balıklar
- Ton balığı, morina balığı ve mezgit balığı
- Kabuklu deniz ürünleri ve deniz yosunları
- Patates
- Süt ve süt ürünleri
- Kızılcık
İyot eksikliğinin belirtileri nelerdir?
- Büyümüş tiroid bezi ve boynun önündeki şişlik (guatr)
- Kilo almak
- Güçsüzlük
- Saçlarda dökülme
- Cilt kuruluğu
- Öğrenme ve hafıza problemleri
- Isınamamak