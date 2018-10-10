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İyot eksikliği zekayı etkiliyor

İyot eksikliği zeka seviyesinde 13.5 puanlık düşmeye yol açıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:46
İyot eksikliği zekayı etkiliyor


Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre iyot eksikliği zeka seviyesinde 13.5 puanlık düşmeye yol açıyor. Çocukluk ve gençlikte ise guatr, kısa boyluluk, zihnin yetersiz çalışması, öğrenme yetersizliği, algılama ve öğrenmede gerilik gibi sonuçlar doğuruyor.

Yetişkinlerde ise guatr, verim düşüklüğü, tiroid, kanser riskinin artması gibi sonuçlar kaçınılmaz hale geliyor. İyot, beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarının önemli bir bileşeni. Raporda, dünyada 1,6 milyon insanın iyot yetersizliği hastalıkları açısından risk altında olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar iyotlu tuz kullanılmasını öneriyorlar.

Anne adayları dikkatli olmalı

İyot (iodin, iodine) vücutta birinci görevi tiroid hormonları yapımında görev almak olan önemli bir element. İyot alımı yetersiz olduğunda tiroid hormonlarının yapımı bozulur ve guatr denilen hastalık meydana gelir. Guatr boynun ön tarafında bulunan troid bezinin fazla büyümesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı iyot eksikliği riski altındadır.

Hamilelikte iyot daha da önemli

Hamilelik anabolik bir durum olduğu için hamilelikte tiroid hormonları yapımı artar ve dolaylı olarak iyot ihtiyacı artar. Guatr ve hipotiroidizm hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen hastalıklar olmasına rağmen iyot eksikliğinin gebelikte görülmesi durumunda gebeliğe ve doğacak olan bebeğe spesifik yan etkileri olabilir.

Düşük yapma riski de artıyor

Annenin tiroid hormonları çok önemlidir çünkü bebek kendisi tiroid hormonu üretmeye 16-18 hafta civarında başlar, bu zamana kadar annenin tiroid hormonları bebeğin gelişiminden sorumludur.

Anne adayındaki iyot eksikliği hipotiroidiye yani tiroid hormonlarının normalden az olmasına sebep olmuşsa bu durumda düşük gelişme riski artar.

Hamilelik sırasında iyot eksikliği hipotiroidiye neden olmuşsa bebekte bazı anomaliler ve doğumdan sonra zeka geriliği, öğrenme güçlüğü gibi problemler meydana gelebilir.

İyot nelerde bol bulunur?

- Peynir

- Yoğurt

- İnek sütü

- Dondurma

- Yumurta

- Deniz balıkları

- İyotlu sofra tuzu

İyot toprakta ve deniz suyunda bol miktarda bulunur.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:46
  1. iyot
  2. iyot eksikliği
  3. iyotun önemi
  4. hamilelik
  5. zeka geriliği

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