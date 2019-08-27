0553 313 94 23

İyimserler daha uzun yaşıyor

ABD'de yapılan bir araştırma iyimser kişilerin yüzde 11 ila 15 daha uzun yaşadığını ortaya koydu

27 Ağustos 2019 Salı 14:04
İyimserler daha uzun yaşıyor

ANKARA (AA) - ABD'de yapılan bir araştırma, iyimserlerin daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, Boston Üniversitesinden uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, on binlerce kadın ve erkek hastanın iyimserlik seviyeleri, genel sağlık durumları, spor, diyet, alkol ve sigara alışkanlıkları incelendi.

Hastanelerde sürdürülen araştırma kapsamında kadınlar 10 yıl, erkekler 30 yıl boyunca gözlemlendi.

Çalışma, iyimser olanların yüzde 11 ila 15 daha uzun yaşam süresine sahip olduklarını ve diğerlerine göre 85 yaşına kadar yaşayabilme ihtimallerinin daha yüksek seyrettiğini gösterdi.

Araştırma ekibinden Lewina Lee, "ilk verilerin, daha iyimser insanların hedeflerini gerçekleştirmek için öz güvenlerinin olduğunu, problemleri daha kolay çözdüklerini, bunun da duygularını ve stres seviyelerini daha iyi kontrol edebildiklerini gösterdiğini" belirtti.

Stresin bağışıklık sistemine etkilerine de değinen Lee, iyimserlerin enfeksiyonlarla ve stresin rol oynadığı rahatsızlıklarla daha iyi başa çıkabileceklerini kaydetti.

Lee, "Denek gruplarından rastgele alınan veriler, güzel bir gelecek hayal etmenin veya daha yoğun 'bilişsel davranışçı terapi'nin iyimserlik seviyesinin arttığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

İyimser insanların neden daha uzun yaşadığıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini ancak araştırmanın pozitif düşünmenin faydalarını desteklediğini vurgulayan Profesör Lee, "Sürekli olumsuzlukları düşünmekten kaçınmak stresle başa çıkmak için sıradan bir mekanizma olabilir. Bulgularımıza göre iyimserlik, insan ömrünü uzatarak sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, kötümserlere de "güzel bir gelecek hayaliyle bir şeyler yapmalarının kendilerine faydalı olacağı" tavsiyesinde bulundu.

- Nasıl daha iyimser olunabilir?

Northumbria Üniversitesinde görevli bilim insanı Michael Smith de günde 20 dakika yazı yazmanın, kitap okumanın, resim yapmanın, müzik dinlemenin ve aşık olmanın, stresle mücadeleyi ve iyimserliği attırabileceğini söyledi.

Kişinin kendisini iç sesiyle iyi düşünmeye sevk etmesinin, olumsuz düşünce sarmalından kurtulmasında etkili olduğuna değinen Smith, olumlu kelimeler kullanmanın ve pozitif varsayımlar yapmanın gerekliliğine işaret etti.

Daha önce de bilim adamları iyimserliğin uzun yaşama olasılığını artırdığını ortaya koyan benzer araştırmalar yapmışlardı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:04
  1. iyimserlik
  2. uzun yaşama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Avrupa ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri zorlu olacak”
    1. “Avrupa ile ABD arasındaki ticaret..
    2. 3 günde 300 kişiyi dinledi
    3. Bıyıkali yeni içme suyu deposuna..
    4. Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı..
    5. "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"..
    6. Elektrikli bisikletin çarptığı kişi..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki..
    8. Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları
    9. Hendek’te yollar yeni yüzüne kavuştu
    10. Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi
    11. Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540..
    12. Tatlıses’ten iş insanlarına çağrı
    13. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    14. ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili..
    15. İrfan Buz: “Şampiyon olacağımıza yüzde..
    16. Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4..
    17. Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra..
    18. Kuşaklama kanalının ihale oluru..
    19. Milletvekili Tüfenkci’den SAVDES-SEN’e..
    20. Komşularının merak ettiği vatandaş..
    21. Başkan Çınar, cami temel atma törenine..
    22. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı!..
    23. Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur..
    24. Kanser hastası kadın: "Çocuklarım için..
    25. "ABD ile müzakere bugünkü şartlarda..
    26. Başkan Kılınç’tan, kolej minibüs hattı..
    27. İnegöl’de silahlı çatışmada ağır..
    28. Yabancı öğrenciler, yaşlıların evini..
    29. 'Erdoğan varsa sahneye çıkmam'..
    30. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’