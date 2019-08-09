İyilik Derneği gönüllü ekipleri yola çıktı.

“İyilik İçin Varız” sloganıyla 3 kıtada 15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İyilik Derneği gönüllü ekipleri bölgelere gitmeye başladı.

Kurban bağışları bayramın ikinci günü saat 23:59’a kadar, İyilik Derneği Genel Merkezinden, şube ve temsilciliklerinden, internet üzerinden online olarak ya da derneğin 0212 534 68 25 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

İyilik Derneği tarafından yapılan açıklamada kurban hisse bedelleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Afrika kurban bedelinin 720 TL, Suriye, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye için 1100 TL, Gazze de ise 1600 TL olarak belirlendiği ifade edildi.