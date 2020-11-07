"İyiliğe uçan havacılar" Elazığ'da anaokulu inşa ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli kabin memurları ve pilotların kurduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Elazığ depremi sonrası hayata geçirmek istedikleri anaokulu projesi için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Elazığ'da meydana gelen deprem, binlerce insanın hem bugününü hem de geleceğini etkilerken en çok da çocukların hayalleri için yıkıcı oldu.

Türkiye'nin Elazığ için birlik olduğunu gören dernekte yer alan uçuş ekipleri, kendilerine farklı bir iyilik yolu çizerek Elazığ'da bir anaokulu inşa etmeye karar verdi. 23 Nisan'da açılması hedeflenen prefabrik anaokulu pandemi koşulları nedeniyle biraz gecikmeye uğrasa da yakında bağışçıların desteğiyle tamamlanarak çocuklar için eğitim yuvası olacak.

Yaklaşık 700 metrekare alanda inşa edilen anaokulunun beş dersliği, yemekhanesi ve açık-kapalı oyun alanları olacak. Günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okulda sınıflara ve meyve ağaçlarına hayatını kaybeden havacılık çalışanlarının isimleri verilecek. Bununla birlikte havacılığı sevdirecek oyunlar, etkinlikler ve eğitimler de düzenlenecek.

- "Çocukların hayallerini canlandırabilmek için küçük bir destek yeterli"

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kurucu Başkanı Sinem Güldal, çocukların hayalleri ve sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri için yapılan anaokulu için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

THY Kaptan Pilotu Ferhat Bingöl, en çok zararı görenlerin, henüz depremin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen çocuklar olduğunu belirterek, "Soğuk kış şartları gözlerindeki endişe ve korkuyu daha da belirginleştiriyordu. Gözlerindeki korkuyu silmek ve hayallerini yeniden canlandırmak için küçük bir destek yeterli." ifadelerini kullandı.

Kabin Amiri Feride Emre, pandemi koşulları nedeniyle okulu açamadıklarını dile getirerek, küçücük bir SMS yardımının bile büyük önemi olduğunu kaydeti.

Anaokulunun yapımına destek olmak isteyen yardımseverler, tüm operatörlerden "okul" yazarak 7723'e SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.