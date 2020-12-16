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Yaşam İyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçti mi? Bugün korona vakası kaç?
Yaşam

İyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçti mi? Bugün korona vakası kaç?

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum ne? İyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçti mi? Bugün korona vakası kaç? soruları merak kazandı. Uzmanlar yaptıkları açıklamada iyileşen sayısının vaka sayısını geçmesi durumunda salgının kontrol altına alınmış olduğunu ifade etmişlerdi. Peki, Türkiye'de salgın kontrol altına alınmış oldu mu? İşte 16 Aralık vaka sayısı ve koronavirüste son durum...

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:04:00 - 2020-12-16 20:05:31
İyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçti mi? Bugün korona vakası kaç?

TÜRKİYE'de son 24 saatte 205 bin 397 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, can kaybı 17 bin 121 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Salgın kontrol altına alındı mı?

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık 2020 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 205 bin 397 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 893 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 240 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e çıktı.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'e ulaşırken; vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadesini kullandı.

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