İyice zıvanadan çıktılar! Onursuz ib..lerden yine taşkınlık
Önü bir türlü alınamayan eşcinsel sapkınlar ülke genelinde aile yapımıza meydan okumayı sürdürüyor.
Başıboş köpek sorunu gibi kronikleşen meselelerimizden birisi haline gelen eşcinsel sapkınlar, sözde onur ayını kutluyor.
Sapkın yaşamlarını topluma kabullendirmeye çalışan sapkınların adresi bu sefer de Antalya oldu.
Antalya Valiliği'nin "yasak" kararına rağmen yürümek isteyen eşcinsel sapkınlara polis "dağılın" uyarısında bulundu.
Gruptakiler yürüyüşte diretip basın açıklaması yapmak istedi, arbede yaşandı.
Olayda gözaltına alınan 4 kişi işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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