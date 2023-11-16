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Siyaset İyi Parti'ye şok! Mesut Yılmaz istifa etti
Siyaset

İyi Parti'ye şok! Mesut Yılmaz istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-11-16 12:35:00 -
İyi Parti'ye şok! Mesut Yılmaz istifa etti

İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili Adayı Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili Adayı gösterilen eski vali Mesut Yılmaz, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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