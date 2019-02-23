İYİ Parti'ye hırsız girdi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu'nun, İstanbul'da bulunan çalışma ofisine hırsız girdi.23 Şubat 2019 Cumartesi 15:14
İYİ Parti’den yapılan açıklamada; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu’nun, İstanbul Kadıköy’deki çalışma ofisine hırsız girdiği duyuruldu.
Açıklamada “Hırsız ya da hırsızların, eşya yerine ofisteki bütün dosyaları dolap ve raflardan indirdiği tespit edildi. Polis Nuhoğlu’nun refakatinde incelemesine devam ediyor.” denildi.
YORUM YAZ