İYİ Parti'nin Trabzon adayı belli oldu

31 Mart 2019 seçimleri için belediye başkan adayları açıklanmaya başlandı. AK Parti, CHP ve MHP'nin ardından İYİ Parti, ilk büyükşehir belediye başkan adayını bugün Trabzon'da açıklayacak

31 Mart 2019'da vitrine çıkartacağı ilk adayını bugün resmen açıklayacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Aksoy, İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Daha önce AK Parti'den aday adayı olan ancak temayül yoklamasında sınıfı geçemeyen Aksoy'un ismi, Trabzon Zorlu Grand Otel'de bugün saat 18.00'de düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.

Trabzon'da tanınan bir isim

Aynı zamanda İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da hemşehrisi olan Atakan Aksoy, Trabzon'un kentsel sorunlarıyla ilgili yerel basındaki köşe yazılarıyla tanınıyor.